Ukrayna: Kupyansk'ın yaklaşık yüzde 90'ını tekrar kontrol altına almayı başardık

Güncelleme:
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, Harkiv'in Kupyansk şehrinin yüzde 90'ında yeniden kontrolü sağladıklarını açıkladı. Ukrayna birliklerinin savunmada inisiyatifi ele aldığı ve bazı bölgelerde Rus ordusuna karşı saldırı yürüttükleri ifade edildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, Harkiv bölgesindeki Kupyansk şehrinin yaklaşık yüzde 90'ında yeniden kontrolü sağladıklarını bildirdi.

Sırskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Rus ordusunun cephe hattında saldırılarını sürdürdüğünü aktaran Sırskiy, bazı noktalarda Rus ordusuna yönelik karşı saldırı yürüttüklerini belirtti.

Harkiv bölgesindeki Kupyansk şehrinde süren çatışmalara ilişkin bilgi paylaşan Sırskiy, şunları kaydetti:

"Aktif arama ve saldırı operasyonları sayesinde işgalcileri Kupyansk'tan uzaklaştırmayı ve şehrin topraklarının yaklaşık yüzde 90'ını kontrol altına almayı başardık."

Rusya'nın, Donetsk bölgesindeki Pokrovsk şehrini ele geçirmeye çalıştığına işaret eden Sırskiy, Ukrayna birliklerinin savunmayı sürdürdüğünü ve inisiyatifi ele geçirdiğini aktardı.

Sırskiy, Ukrayna birliklerinin son dönemlerde Pokrovsk şehrinin kuzey kesiminde yaklaşık 16 kilometrekarelik bir alanda yeniden kontrolü sağladıklarını anımsatarak, "Ayrıca Pokrovsk'un batısındaki Hrishine, Kotline ve Udaçne yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgelerde 56 kilometrekarelik bir alanı da geri aldık." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın "kritik altyapı tesislerine" yönelik uzun menzilli silahlarla saldırılarını sürdüğünü belirten Sırskiy, yıl başından bu yana Rusya'nın yaklaşık 21,5 milyar dolarlık maddi zarar gördüğünü iddia etti.

Rusya, Kupyansk'ı ele geçirdiğini duyurmuştu

Kremlin Sarayı'ndan kasım ayında yapılan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'daki savaşta yer alan "Batı" adlı askeri birliğe ait komuta noktasını ziyaret ettiği duyurulmuştu.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, burada yaptığı açıklamada, Harkiv bölgesindeki Volçansk şehrinin yüzde 80'ini, Krasnoarmeysk (Pokrovsk) şehrinin yüzde 70'ini kontrol altına aldıklarını belirterek, "Batı birliği birimleri, Kupyansk şehrini kurtardı." ifadesini kullanmıştı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı da Gerasimov'un Rus ordusunun Harkiv bölgesindeki Kupyansk şehrini ele geçirdiğine yönelik açıklamasını yalanlamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise 12 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Kupyansk cephesinde konuşlu Ukraynalı birlikleri ziyaret ettiğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
