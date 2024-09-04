Ukrayna Kültürel Güçler Topluluğu Türkiye Turuna Çıktı

Rusya ile süren savaşta halkın moral gücünü yükseltmek ve uluslararası toplumun desteğini sağlamak için etkinlikler gerçekleştiren Ukrayna Kültürel Güçler Topluluğu, iki ülke arasındaki kültürel diplomasiye katkıda bulunmak amacıyla Türkiye turuna çıktı.

Ukrayna'da savaş mağdurları ve yerinden edilmiş kişilere kültürel, eğitimsel ve sosyal girişimler aracılığıyla psikolojik destek sağlayan Kültürel Güçler Topluluğu, ayrıca sanat yoluyla çatışma ve iyileşme bölgelerindeki askerlere moral vermek için çalışmalar yürütüyor. Topluluk cephede, hastanelerde, çatışma altında yerleşim alanlarında konserler verdi.

Kültürel Güçler'den 6 müzisyen, İstanbul, Eskişehir ve Ankara'yı kapsayan 10 günlük bir müzik turuna çıktı. Bu tur kapsamında, iki ülke arasındaki çok boyutlu ilişkilerin güçlendirilmesi ve Ukrayna'nın küresel ve bölgesel anlamda daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Sanatçılar, Ukrayna'nın kültürel mirasından esinlenerek, geleneksel ve çağdaş müziğin canlı bir karışımını eğitim kurumları, siyasi liderler, diplomatlar, dini topluluklar, sivil toplum kuruluşları, kamu ve devlet organları gibi geniş bir dinleyici kitlesine sunacak.

Grubun İstanbul'daki duraklarından biri Türk savunma sanayisinin insansız hava aracı üreticilerinden Baykar oldu. Topluluk üyeleri, ülke savunmasına yaptığı katkılarla "ulusal kahramana" dönüşen Bayraktar TB2'nin üretildiği Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve çalışanlarla bir araya geldi. Grup, Türkçe, Kırım Tatarcası ve Ukraynaca şarkı ve türkülerden oluşan bir konser verdi. Konseri Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov, Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilsky ve eşi Lydmyla Nedilsky ile İstanbul Kırım Türkleri Derneği Başkanı Celal İçten de izledi.

Grup üyelerinden Mykolai Sierga, konser öncesinde yaptığı konuşmada, ülke savunmasına yaptığı katkılar için Baykar ve çalışanlarına teşekkür etti. Sierga, Baykar ve çalışanlarının, Ukrayna'nın başarılarının tartışmasız hissedarlarından olduğunu vurguladı.

Konser, Ukrayna'da Bayraktar TB2 SİHA için bestelenen "Bayraktar" şarkısı ile başlarken, şarkıyı grup üyeleri ve Baykar çalışanları hep birlikte söyledi.

Savaşın etkilerini hafifletmeye çalışıyorlar

Kültürel Güçler, silahlı kuvvetlerde görev yapan profesyonel müzisyenlerden ve Kırım Tatarı kökenli sanatçılardan oluşuyor.

Popüler bir sunucu, müzisyen ve şair olan Mykolai Sierga, savaşla birlikte 59. Ayrı Mekanize Tugayı'na katıldı, cesaretinden ötürü ödüllendirildi. Sierga, aynı zamanda, Silahlı Kuvvetlere kültür ve sanat yoluyla moral ve duygusal destek sağlayan Kültürel Güçler organizasyonunun kurucusu oldu.

Topluluk, savaş mağdurlarına psikolojik destek sağlamak, iç göç yaşayan bireyleri sanat yoluyla yeniden topluma kazandırmak ve Ukrayna ordusundaki askerlere moral vermek gibi birçok farklı alanda faaliyet gösteriyor. Topluluk, müzik, resim, edebiyat ve diğer sanat dallarını kullanarak, savaşın olumsuz etkilerini hafifletmeye çalışıyor ve Ukrayna'nın kültürel değerlerini hem yerel hem de uluslararası düzeyde tanıtıyor.

Kültürel Güçler, Türkiye'deki benzer kuruluşları, eğitim kurumlarını, aktivistleri ve bu alanda ilgisi olan herkesi, Türkiye ile Ukrayna arasındaki bağları ve ilişkileri geliştirmek için işbirliğine çağırıyor.