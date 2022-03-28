Ukrayna Krizi Türkiye'de Turizm Beklentilerine Balta Vurdu - Haberler

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Ukrayna Krizi Türkiye'de Turizm Beklentilerine Balta Vurdu

DailyMotion.com - Güncel
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Corona virüsü pandemisi nedeniyle duraksayan turizm sektörünün bu yıl canlanması bekleniyordu.

Corona virüsü pandemisi nedeniyle duraksayan turizm sektörünün bu yıl canlanması bekleniyordu.

Ancak bu yıl da Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Türkiye'de turizm alanındaki beklenti ve planlara darbe vurdu.

Özellikle turistik beldelerdeki işletmeciler endişe içinde.

Pandemiden önce Türkiye'ye her yıl ortalama 50 milyondan fazla turist geliyordu.

Bunlar arasında önemli bir çoğunluğu Rusya ve Ukrayna'dan gelen turistler oluşturuyordu.

Yetkililer, bu yıl turist sayısında artış kaydederek pandemi öncesi düzeye yaklaşmayı hedefliyordu.

DailyMotion.com / Güncel

Koronavirüs, Türkiye, Ukrayna, Turizm, Güncel, Haberler

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