Ukrayna: Kremlin, Esed rejiminin birliklerini Ukrayna'ya karşı savaşa dahil etmek istiyor - Haberler

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Ukrayna: Kremlin, Esed rejiminin birliklerini Ukrayna'ya karşı savaşa dahil etmek istiyor

AA - Davit Kachkachishvili - Güncel
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Ukrayna: Kremlin, Esed rejiminin birliklerini Ukrayna'ya karşı savaşa dahil etmek istiyor

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya Federasyonu'nun, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin emrindeki birlikleri Ukrayna'ya karşı savaşmaya getirmek istediğini öne sürdü.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya Federasyonu'nun, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin emrindeki birlikleri Ukrayna'ya karşı savaşmaya getirmek istediğini öne sürdü.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada " Kremlin, Suriye'deki Esed rejiminin birliklerini Ukrayna'ya karşı savaşa dahil etmek istiyor. Donarlarsa topçularımız onları ısıtır." ifadesine yer verildi.

AA / Davit Kachkachishvili - Güncel

Rusya Federasyonu, Kremlin, Ukrayna, Suriye, Güncel, Haberler

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