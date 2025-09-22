Ukrayna, Kırım'da Rus Ordusuna Ait İki Uçağı ve Bir Helikopteri İmha Etti

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğünce (GUR), Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da Rus ordusuna ait iki "Be-12 Çayka" tipi amfibi uçağın ve bir "Mi-8" tipi helikopterin imha edildiği bildirildi.

GUR'un Telegram hesabından yapılan açıklamada, Kırım'da konuşlandırılan Rus "Be-12 Çayka" amfibi uçaklara yönelik saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırının GUR'a bağlı "Prımarı" adlı özel birlik tarafından gerçekleştirildiği, iki uçağın imha edildiği kaydedilen açıklamada, "Bu, tarihte bir Be-12'nin ilk imhasıdır." ifadesine yer verildi.

"Be-12 Çayka" tipi amfibi uçakların denizaltıların tespiti ve onlara karşı mücadele için pahalı ekipmanlarla donatıldıklarına işaret edilen açıklamada, GUR tarafından aynı bölgede bir "Mi-8" helikopterinin de imha edildiği bildirildi.