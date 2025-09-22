Haberler

Ukrayna, Kırım'da Rus Ordusuna Ait İki Uçağı ve Bir Helikopteri İmha Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü, Kırım'da Rus ordusuna ait iki 'Be-12 Çayka' amfibi uçağının ve bir 'Mi-8' helikopterinin imha edildiğini açıkladı. Bu saldırı, GUR'a bağlı özel birlik tarafından gerçekleştirildi ve 'Be-12'nin tarihteki ilk imhası olduğu belirtildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğünce (GUR), Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da Rus ordusuna ait iki "Be-12 Çayka" tipi amfibi uçağın ve bir "Mi-8" tipi helikopterin imha edildiği bildirildi.

GUR'un Telegram hesabından yapılan açıklamada, Kırım'da konuşlandırılan Rus "Be-12 Çayka" amfibi uçaklara yönelik saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırının GUR'a bağlı "Prımarı" adlı özel birlik tarafından gerçekleştirildiği, iki uçağın imha edildiği kaydedilen açıklamada, "Bu, tarihte bir Be-12'nin ilk imhasıdır." ifadesine yer verildi.

"Be-12 Çayka" tipi amfibi uçakların denizaltıların tespiti ve onlara karşı mücadele için pahalı ekipmanlarla donatıldıklarına işaret edilen açıklamada, GUR tarafından aynı bölgede bir "Mi-8" helikopterinin de imha edildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
Kariyerinde bir ilk! Abdullah Avcı'nın yeni takımı sürpriz

Kariyerinde bir ilk! Abdullah Avcı'nın yeni takımı sürpriz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartalkaya davasında 2. duruşma! Otel müdüründen skandal sözler

Hesap vakti geldi çattı! Kürsüye çıkan otel müdüründen skandal cümle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.