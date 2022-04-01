Ukrayna: Kiev ve Çernigiv'de 28 yerleşim birimi Rus ordusundan kurtarıldı - Haberler

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Ukrayna: Kiev ve Çernigiv'de 28 yerleşim birimi Rus ordusundan kurtarıldı

AA - Ruslan Rehimov - Güncel
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Ukrayna: Kiev ve Çernigiv'de 28 yerleşim birimi Rus ordusundan kurtarıldı

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kiev ve Çernigiv bölgelerinde 28 yerleşim birimini Rus ordusundan kurtardığı bildirildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kiev ve Çernigiv bölgelerinde 28 yerleşim birimini Rus ordusundan kurtardığı bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 15 yerleşim biriminin kurtarıldığı, 13 yerleşim biriminde ise Rusların geri çekilmesiyle kontrolün yeniden sağlandığı belirtildi. Böylece, büyük çoğunluğu Kiev ve Çernigiv bölgelerinde olmak üzere 28 yerleşim birimi kurtarılmış oldu.

Açıklamada, Ukrayna ordusunun Mariupol şehrinin kontrolünü tam ele geçirmeye odaklandığı da kaydedildi.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Genel Kurmay, Ukrayna, Kiev, Rus, Güncel, Haberler

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