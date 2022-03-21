Ukrayna, Kiev'deki alışveriş merkezine düzenlenen saldırıda 4 kişinin öldüğünü duyurdu

Ukrayna Devlet Acil Durum Hizmetleri, Rus ordusunun bu gece başkent Kiev'deki alışveriş merkezine düzenlediği saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Hizmetleri Kiev şubesinden yapılan yazılı açıklamada, Kiev'in Podilskyi semtindeki alışveriş merkezine gerçekleştirilen saldırının ardından olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Bilgiler netleşiyor." ifadesi yer aldı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'in Podilskyi semtinde patlama seslerinin duyulduğunu duyurmuştu.