Ukrayna: "Kiev bölgesi tamamen Rus ordusundan temizlendi" - Haberler

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Ukrayna: "Kiev bölgesi tamamen Rus ordusundan temizlendi"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Anna Malyar, Kiev bölgesinin tamamen Rus ordusundan temizlendiğini duyurdu.

Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Anna Malyar, Kiev bölgesinin tamamen Rus ordusundan temizlendiğini duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları aralıksız devam ederken, Ukrayna Savunma Bakanlığından yeni bir açıklama geldi. Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Kiev bölgesinin tamamen Rus ordusundan temizlendiğini belirterek, "Irpin, Bucha, Gostomel ve tüm Kiev bölgesi Rus ordusundan temizlendi" ifadelerini kullandı.

Irpin Belediye Başkanı Aleksandır Markuşin'de bölgenin düşman askerlerinden arındırıldığını duyurarak, "Kiev bölgesinin tamamen Rus işgalcilerden temizlendiğini haber vermekten mutluyum. Şimdi en önemli görevimiz altyapı çalışmalarını, elektrik noktalarını, suyu, kanalizasyonu ve gazı onarmak. Personeller çalışmalarına başladı ve Pazartesi gününden itibaren onarım çalışmaları başlayacak" dedi.

(Bekir Keskin/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, Güncel, Haberler

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