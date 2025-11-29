Ukrayna, Karadeniz'de Uluslararası Sularda Gemilere İnsansız Deniz Aracıyla Saldırı Düzenledi

Ukrayna basını, Karadeniz'de uluslararası sularda seyir halindeki "KAIROS" ve "VIRAT" gemilerine Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ve Deniz Kuvvetleri tarafından insansız deniz aracıyla saldırı yapıldığını öne sürdü.

Ukrayna medyasının SBU'daki isimsiz bir kaynaktan aldığı bilgilere dayandırdığı haberlerde, Karadeniz'de uluslararası sularda seyir halindeyken "KAIROS" ve "VIRAT" adlı gemilere Ukrayna tarafından insansız deniz aracıyla saldırı yapıldığı belirtildi.

Haberlerde, saldırının SBU ile Ukrayna Deniz Kuvvetlerince "Sea Baby" insansız deniz araçlarıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Öte yandan, Ukrayna'daki haber siteleri ve farklı sosyal medya hesapları gemilere yönelik saldırılara ait olduğu iddia edilen görüntüleri paylaştı.

Ukrayna basını, saldırı yapılan iki geminin Rus "gölge filosuna" ait olduğunu aktardı.