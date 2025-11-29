Haberler

Ukrayna, Karadeniz'de Uluslararası Sularda Gemilere İnsansız Deniz Aracıyla Saldırı Düzenledi

Güncelleme:
Ukrayna’nın Karadeniz’de uluslararası sularda seyir halindeki 'KAIROS' ve 'VIRAT' gemilerine insansız deniz aracıyla saldırıldığı öne sürüldü. Saldırının Ukrayna Güvenlik Servisi ve Deniz Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

Ukrayna basını, Karadeniz'de uluslararası sularda seyir halindeki "KAIROS" ve "VIRAT" gemilerine Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ve Deniz Kuvvetleri tarafından insansız deniz aracıyla saldırı yapıldığını öne sürdü.

Ukrayna medyasının SBU'daki isimsiz bir kaynaktan aldığı bilgilere dayandırdığı haberlerde, Karadeniz'de uluslararası sularda seyir halindeyken "KAIROS" ve "VIRAT" adlı gemilere Ukrayna tarafından insansız deniz aracıyla saldırı yapıldığı belirtildi.

Haberlerde, saldırının SBU ile Ukrayna Deniz Kuvvetlerince "Sea Baby" insansız deniz araçlarıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Öte yandan, Ukrayna'daki haber siteleri ve farklı sosyal medya hesapları gemilere yönelik saldırılara ait olduğu iddia edilen görüntüleri paylaştı.

Ukrayna basını, saldırı yapılan iki geminin Rus "gölge filosuna" ait olduğunu aktardı.

Kaynak: AA
