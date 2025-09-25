Ukrayna İstihbaratı, Kırım'da İki Rus Nakliye Uçağını İmha Etti

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü (GUR), yasa dışı ilhak edilen Kırım'da gerçekleştirilen operasyonda, Rusya'ya ait iki adet "An-26" tipi nakliye uçağını imha ettiklerini bildirdi.

GUR'a ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Kırım'da konuşlandırılan Rus An-26 tipi nakliye uçakları ve radar sistemlerine saldırı yapıldığı belirtildi.

Saldırının GUR'a bağlı "Prımarı" adlı özel birlik tarafından insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlendiği aktarılan açıklamada, saldırı sonucu 2 adet "An-26" tipi nakliye uçağının "yandığı" bildirildi.

Açıklamada ayrıca, bölgedeki bazı radar sistemlerine yönelik de saldırı yapıldığı ifade edildi.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetlerine ait aynı hesaptan yapılan yazılı açıklamada ise Zaporijya kentine yönelik güdümlü hava bombaları fırlatan bir Rus "Su-34" tipi savaş uçağının Zaporijya bölgesinde düşürüldüğü belirtildi.