Haberler

Ukrayna İstihbaratı, Kırım'da İki Rus Nakliye Uçağını İmha Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü, Kırım'daki operasyonda iki Rus 'An-26' tipi nakliye uçağını imha ettiklerini açıkladı. Operasyon, insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildi ve ayrıca bazı radar sistemlerine de saldırı düzenlendi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü (GUR), yasa dışı ilhak edilen Kırım'da gerçekleştirilen operasyonda, Rusya'ya ait iki adet "An-26" tipi nakliye uçağını imha ettiklerini bildirdi.

GUR'a ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Kırım'da konuşlandırılan Rus An-26 tipi nakliye uçakları ve radar sistemlerine saldırı yapıldığı belirtildi.

Saldırının GUR'a bağlı "Prımarı" adlı özel birlik tarafından insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlendiği aktarılan açıklamada, saldırı sonucu 2 adet "An-26" tipi nakliye uçağının "yandığı" bildirildi.

Açıklamada ayrıca, bölgedeki bazı radar sistemlerine yönelik de saldırı yapıldığı ifade edildi.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetlerine ait aynı hesaptan yapılan yazılı açıklamada ise Zaporijya kentine yönelik güdümlü hava bombaları fırlatan bir Rus "Su-34" tipi savaş uçağının Zaporijya bölgesinde düşürüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
5 yıl erken emeklilik fırsatı: Hükümet düğmeye bastı, işte yararlanacak kesim

5 yıl erken emeklilik fırsatı: İşte yararlanacak kesim ve gün sayısı
Burcu Esmersoy yanlışlıkla eşinin çıplak fotoğrafını paylaştı

Yatak odasından fotoğraf paylaşmak isterken skandal bir hata yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM'de yemek ücretlerine zam

TBMM lokantasına zam! Vekiller bir kase çorba için bakın ne ödeyecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.