Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna, İspanya'dan Yeni Askeri ve İnsani Yardım Alacak

Güncel Haberler

Ukrayna, İspanya'dan Yeni Askeri ve İnsani Yardım Alacak

KİEV, 3 Kasım (Xinhua) -- Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın yakında İspanya'dan yeni askeri ve insani yardım alacağını söyledi.

KİEV, 3 Kasım (Xinhua) -- Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın yakında İspanya'dan yeni askeri ve insani yardım alacağını söyledi.

Kuleba, konuk İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile yaptığı görüşmenin ardından Albares ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında Ukrayna'nın yakında İspanya'dan bir Aspide uçaksavar füze sistemi bataryası ve batarya ile kullanacağı füzeler alacağını söyledi.

Kuleba, İspanya'nın yeni bir askeri yardım paketi kapsamında Ukrayna'ya dört Hawk hava savunma sistemi, tanksavar füze sistemleri, top ve mermilerin yanı sıra diğer askeri teçhizatı da göndereceğini sözlerine ekledi.

Albares, İspanya'nın Ukrayna'ya 30 ambulans bağışladığını ve yakında Ukrayna'nın tıbbi tesislerine güç sağlayacak beş grup elektrik jeneratörünü de teslim edeceğini söyledi.

Albares Çarşamba günü erken saatlerde Kiev'e geldi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

İspanya Ukrayna Kiev Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title