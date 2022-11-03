Ukrayna, İspanya'dan Yeni Askeri ve İnsani Yardım Alacak

KİEV, 3 Kasım (Xinhua) -- Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın yakında İspanya'dan yeni askeri ve insani yardım alacağını söyledi.

KİEV, 3 Kasım (Xinhua) -- Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın yakında İspanya'dan yeni askeri ve insani yardım alacağını söyledi.

Kuleba, konuk İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile yaptığı görüşmenin ardından Albares ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında Ukrayna'nın yakında İspanya'dan bir Aspide uçaksavar füze sistemi bataryası ve batarya ile kullanacağı füzeler alacağını söyledi.

Kuleba, İspanya'nın yeni bir askeri yardım paketi kapsamında Ukrayna'ya dört Hawk hava savunma sistemi, tanksavar füze sistemleri, top ve mermilerin yanı sıra diğer askeri teçhizatı da göndereceğini sözlerine ekledi.

Albares, İspanya'nın Ukrayna'ya 30 ambulans bağışladığını ve yakında Ukrayna'nın tıbbi tesislerine güç sağlayacak beş grup elektrik jeneratörünü de teslim edeceğini söyledi.

Albares Çarşamba günü erken saatlerde Kiev'e geldi.