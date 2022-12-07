Ukrayna, İran'ı Rusya'ya Silah Tedarikinin 'Sonuçları' Konusunda Uyardı

KİEV, 7 Aralık (Xinhua) -- Ukrayna'nın devlete ait Ukrinform haber ajansı, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba'nın Salı günü İran'ı, Rusya'ya silah tedarikinin "sonuçları" konusunda uyardığını bildirdi.

Kuleba çevrimiçi düzenlenen bir brifingte, "Onlara ( İran tarafına) verdiğimiz işaret çok net: Birincisi, ya durursunuz ya da bir dizi en ağır sonuçlarla karşı karşıya kalırsınız. İkincisi, insansız hava araçları veya diğer silahların tedarikinde Rusya ile işbirliğinden ne gibi faydalar elde ederseniz edin, sizin için olumsuz sonuçları herhangi bir faydadan daha ağır basacaktır" dedi.

Dışişleri Bakanı Ukrayna'nın, İran'ın Rusya ile askeri-teknik işbirliği konusundaki "her adımını" yakından takip ettiğini söyledi.

Ekim ayında Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, İran'ı, Rusya-Ukrayna çatışmasında kullanılmak üzere Rusya'ya savaş uçağı göndermekle suçlamıştı.

İran'ın resmi haber ajansı İRNA'ya göre, geçen ay İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran'ın Rusya-Ukrayna çatışmasının başlamasından aylar önce Rusya'ya "sınırlı sayıda" insansız hava aracı verdiğini açıklamıştı.