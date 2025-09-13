Ukrayna İHA'ları Rusya'nın Petrol Terminalini Hedef Aldı

KİEV, 13 Eylül (Xinhua) -- Ukrayna Güvenlik Servisi'nin tarafından fırlattığı insansız hava araçları (İHA), Rusya'nın Baltık Denizi'ndeki en büyük petrol terminali olan Primorsk limanını vurdu.

Ukrayna'nın devlete ait Ukrinform Haber Ajansı'nın cuma günkü haberine göre limandaki bir gemiye ve bir pompa istasyonuna çarpan İHA'lar yangına neden olurken, saldırı nedeniyle petrol sevkiyatı geçici olarak durdu.

Ukrayna, Ust-Luga liman terminaline ham petrol sağlayan ana boru hattı sistemini kesintiye uğratmak için bazı petrol pompa istasyonlarına da İHA saldırısı düzenledi.

Haberde güvenlik teşkilatındaki bilgi sahibi bir kaynağa atıfla Ukrayna Güvenlik Servisi'nin, Rusya'nın petrol sektörünü hedef alan eşgüdümlü İHA saldırıları başlattığı da belirtildi.