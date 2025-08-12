Ukrayna İHA ile Rusya'nın Helyum Üretim Tesisine Saldırdı

Ukrayna, Rusya'nın Orenburg bölgesindeki helyum üretim tesisine İHA saldırısı düzenledi. Hedef, roket imalatı ve havacılık endüstrisi için önemli olan helyumun tek üreticisiydi.

KİEV, 12 Ağustos (Xinhua) -- Ukrayna, Rusya'nın Orenburg bölgesindeki bir helyum üretim tesisine insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenledi.

Interfax-Ukrayna Haber Ajansı'nın salı günkü haberinde Ukrayna Savunma Bakanlığı'na bağlı Ana İstihbarat Müdürlüğü'nün pazartesi günü düzenlediği İHA saldırılarında vurulan tesisin, roket imalatı, uzay ve havacılık endüstrilerinde kullanılan helyumun Rusya'daki tek üreticisi olduğu belirtildi.

Bölge sakinleri, tesisin yakınında uçan İHA'ları gördüklerini söylerken, hedef alınan bölgede patlamalar yaşandığı bildirildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
