Ukrayna heyetini taşıyan Uçak Atatürk Havalimanı'na indi - Haberler

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Ukrayna heyetini taşıyan Uçak Atatürk Havalimanı'na indi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna heyetini taşıyan Uçak Atatürk Havalimanı'na indi

İSTANBUL'da yapılacak görüşmeler öncesi Ukrayna heyetini taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na indi.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da yapılacak görüşmeler öncesi Ukrayna heyetini taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na indi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında dün yapılan görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin İstanbul'da yapılması karara bağlandı.İstanbul'da yarın Rusya ve Ukrayna arasında yapılacak müzakere için Ukrayna heyeti İstanbul'a geldi. Ukrayna heyetini taşıyan uçak saat 22.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na indi. Ukrayna Başkonsolosluğu yetkilileri tarafından karşılanan heyet, yoğun güvenlik önlemi alınarak kalacakları otele geçti.


Ukrayna heyetini taşıyan Uçak Atatürk Havalimanı'na indi

Ukrayna heyetini taşıyan Uçak Atatürk Havalimanı'na indi

Ukrayna heyetini taşıyan Uçak Atatürk Havalimanı'na indi

Ukrayna heyetini taşıyan Uçak Atatürk Havalimanı'na indi

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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