UKRAYNA HEYETİNİ TAŞIYAN UÇAK ATATÜRK HAVALİMANI'NA İNDİ

İSTANBUL (DHA) - Özgür KUMANOVA/ İSTANBUL DHA

İSTANBUL'da yapılacak görüşmeler öncesi Ukrayna heyetini taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na indi.

İstanbul'da yarın Rusya ve Ukrayna arasında yapılacak müzakere için Ukrayna heyeti İstanbul'a geldi. Ukrayna heyetini taşıyan uçak saat 22.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na indi. Ukrayna Başkonsolosluğu yetkilileri tarafından karşılanan heyet, yoğun güvenlik önlemi alınarak kalacakları otele geçti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel