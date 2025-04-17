Ukrayna Heyeti Paris'te Ateşkes ve Güvenlik Garantilerini Görüştü

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Fransa'nın başkenti Paris'te Avrupalı siyasetçilerle Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında ateşkes ve güvenlik garantilerini ele aldı.

Yermak, X hesabından yaptığı açıklamada, Sybiha ve Umerov ile beraber, İngiliz, Alman ve Fransız mevkidaşlarıyla Paris'te savaş kapsamında ateşkes ve güvenlik garantilerini görüştüklerini belirtti.

Gönüllüler Koalisyonu temsilcileriyle de görüştüklerini anlatan Yermak, görüşmeye Fransa Cumhurbaşkanı'nın Diplomatik Danışmanı Büyükelçi Emmanuel Bonne, İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell ve Almanya Federal Şansölyelik Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanı Jens Plötner'in de katıldığını kaydetti.

Yermak, adil ve kalıcı barışa varma yolunda atılacak sonraki adımların ele alındığını, bu kapsamda ateşkesin uygulanması, çok uluslu askeri birliğin sürece dahil edilmesi ve Ukrayna için etkin güvenlik mimarisinin geliştirilmesi konularının görüşüldüğünü vurguladı.

Öte yandan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün Paris'te Rusya-Ukrayna Savaşı'nı görüşmek üzere, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u kabul edecek.