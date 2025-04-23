Ukrayna Heyeti Londra'da Barış Görüşmelerine Başladı

Ukrayna heyetinin, İngiltere'nin başkenti Londra'da Rusya- Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik "adil ve kalıcı barışa ulaşmak için" görüşmelere başladığı bildirildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un Londra'ya vardığı belirtildi.

Açıklamada, "Andrii Sybiha ve Rüstem Umerov, İngiliz meslektaşları (Dışişleri Bakanı) David Lammy ve (Savunma Bakanı) John Healey ile Londra'da bir toplantıya başladı." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Londra'daki temaslar hakkında X hesabından açıklama yapan Sybiha, "Ukrayna ve tüm Avrupa için adil ve kalıcı bir barışa ulaşma yönünde çalışmalar yapmak üzere Londra'ya geldiklerini" kaydetti.

Sybiha, Ukrayna heyetinin Londra'da bir günlük görüşmeler yapacağını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'da ateşkesin sağlanmasıyla ilgili 23 Nisan'da Londra'da görüşmelerin yapılacağını duyurmuştu.

Zelenskiy, toplantıya ABD, Almanya, Fransa, Ukrayna ve İngiltere'den heyetlerin katılacağını belirtmişti.