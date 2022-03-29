UKRAYNA HEYETİ KALDIKLARI OTELDEN AYRILDI

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılan Rusya- Ukrayna müzakere toplantısı bitiminde kaldıkları otele dönen Ukrayna heyeti, bir süre sonra otelden ayrıldı. Konvoydaki aracın içinde, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak'ın da olduğu görüldü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel