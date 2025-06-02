Ukrayna Heyeti İstanbul'a Geldi, Barış Görüşmeleri Başlıyor

Ukrayna Heyeti İstanbul'a Geldi, Barış Görüşmeleri Başlıyor
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Ukrayna heyeti, Rusya ile yürütülecek müzakereler için İstanbul'a ulaşarak saat 13.00'te başlayacak görüşmelere katılacak. Barış süreci için önemli bir adım olarak değerlendirilen bu müzakerelerde, iki ülke temsilcileri geçmişteki anlaşmaları gözden geçirecek.

Ukrayna heyeti, bugün gerçekleştirilmesi planlanan Rusya ile Ukrayna heyetleri arasındaki müzakereler için İstanbul'a geldi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü George Tykhyi, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna heyetinin İstanbul'a ulaştığını bildirdi.

Rusya ile Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmenin saat 13.00'te Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme yönünde bugün İstanbul'da yapılacak barış görüşmelerine katılmak üzere Ukrayna heyetini belirlediğini ve heyete Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un başkanlık edeceğini açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya yeni tur müzakereleri 2 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirmeyi önerdiklerini belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy'nin heyete başkanlık edeceğini duyurmuştu.

Türkiye, tarafları 3 yılın ardından aynı masada oturtmayı başardı

Şubat 2022'de başlayan kanlı savaşın hemen ardından, Rusya ile Ukrayna'yı aynı yıl içinde hem Antalya hem de İstanbul'da aynı masada bir araya getiren Türkiye, Mayıs 2025'te de yine İstanbul'da Rus ve Ukraynalı heyetleri 3 yılın ardından aynı masaya oturtmayı başarmıştı.

Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde 16 Mayıs'ta müzakereler yapılmıştı.

İki taraf, müzakerelerde "1000 kişiye 1000 kişilik" büyük bir esir takasının gerçekleştirilmesi, olası ateşkese yönelik görüşlerin ayrıntılı sunulması, ardından da müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalmıştı.

İki ülke, İstanbul'da anlaşmaya varılan esir takasının 25 Mayıs'ta tamamlandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel
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