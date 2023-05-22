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Ukrayna: Herson bölgesindeki kara sularına Rus Su-35 uçağı düştü

Ukrayna: Herson bölgesindeki kara sularına Rus Su-35 uçağı düştü

Güncel Haberler

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, dün ülkenin Herson bölgesindeki kara sularına bir Rus Su-35 uçağının düştüğünü bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, dün ülkenin Herson bölgesindeki kara sularına bir Rus Su-35 uçağının düştüğünü bildirdi.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rusya'nın dün gece Ukrayna'nın Dnipro şehrindeki askeri ve altyapı tesislerine insansız hava araçları (İHA) ve füze saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıların çeşitli tip 16 füze ve 20 Şahid-136/131 İHA'larıyla gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, 4 seyir füzesinin ve İHA'ların tamamının imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca "Dün gün sonunda Herson bölgesindeki Ukrayna kara sularına bir Rus Su-35 uçağı düştü. Uçağın düşme nedeni araştırılıyor." ifadesi kullanıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

Genelkurmay Başkanlığı Ukrayna Herson Güncel Haberler

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