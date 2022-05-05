Ukrayna: Harkiv ve İzyum yönlerinde karşı saldırıya geçtik - Haberler

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Ukrayna: Harkiv ve İzyum yönlerinde karşı saldırıya geçtik

AA - Ruslan Rehimov - Güncel
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Ukrayna: Harkiv ve İzyum yönlerinde karşı saldırıya geçtik

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujniy, Ukrayna ordusunun Harkiv ve İzyum istikametlerinde karşı saldırıya geçtiğini bildirdi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujniy, Ukrayna ordusunun Harkiv ve İzyum istikametlerinde karşı saldırıya geçtiğini bildirdi.

Zalujniy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Durumla ilgili Milley'i bilgilendirdiğini aktaran Zalujniy, "Düşman güçlerinin Luhansk bölgesine askeri yığınak yaptığı, Popasna, Kreminna ve Torske bölgelerinde şiddetli çatışmaların sürdüğü, Ukrayna ordusunun Harkiv ve İzyum yönlerinde karşı saldırıya geçtiği bilgisini paylaştım." ifadesini kullandı.

Zalujniy, Milley ile Ukrayna'ya silah ile teçhizat gönderilmesi konusunu da görüştüklerini kaydetti.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

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