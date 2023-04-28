Ukrayna güçlerinin Donetsk'e saldırısında 7 kişi öldü

Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk şehir merkezinde Ukrayna güçlerinin saldırısında bir otobüsün yakınına top mermisi isabet etmesi sonucu 7 kişi öldü.

Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk şehir merkezinde Ukrayna güçlerinin saldırısında bir otobüsün yakınına top mermisi isabet etmesi sonucu 7 kişi öldü.

Donetsk şehrinde eski Ukrayna alışveriş merkezi yakınlarında, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin saldırısı esnasında bir top mermisi otobüsün yakınına düştü. Otobüsün yanmasıyla biri çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiği olayda 10'dan fazla kişi yaralandı.

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, bugün Rusya'nın sabaha karşı Dnipro, Uman ve Ukrainka şehirlerine füze saldırıları düzenlediğini belirtmişti. Uman'da füzelerin apartmanlara isabet etmesi sonucu ilk belirlemelere göre en az 10 kişi ve Dnipro'da 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.