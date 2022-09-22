Ukrayna güçlerinin Donetsk'e saldırısında 6 sivilin öldüğü açıklandı Güncel Haberler Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk şehrinde Ukrayna güçleri tarafından düzenlendiği belirtilen saldırıda bir pazar yerine roket düştüğü, 6 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk şehrinde Ukrayna güçleri tarafından düzenlendiği belirtilen saldırıda bir pazar yerine roket düştüğü, 6 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Rusya yanlısı sözde Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehirdeki kapalı pazar yerine Ukrayna güçlerince düzenlenen saldırıda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin yaralandığını belirtti. Pazar yerinden çekilen ve sosyal medyada yayımlanan videolarda, saldırıda isabet alan toplu taşıma aracı ve cesetler görülüyor. Güncel Kaynak: AA / Ali Cura Donetsk Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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