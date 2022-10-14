Ukrayna güçlerince geri alınan İzyum'da enkaza dönen Rus tankları
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Ukrayna ordusu tarafından Rus güçlerinden geri alınan İzyum kentinde enkaz haline gelen Rus zırhlıları, AA tarafından görüntülendi.
Ukrayna ordu Su tarafından Rus güçlerinden geri alınan İzyum kentinde enkaz haline gelen Rus zırhlıları, AA tarafından görüntülendi. İzyum'da şiddetli çatışmalar sonucu zarar gören altyapı dolayısıyla kente elektrik, gaz ve su verilemiyor. Bölge sakinleri, yaklaşan kış öncesinde hasar görmüş evlerini tamir etmeye, eşyalarını toparlamaya ve bahçelerini temizlemeye çalışıyor. Bazılarıysa küçükbaş hayvanlarına yaptıkları barınaklarla kışlık et, yumurta ihtiyacını karşılamak için şimdiden tedbir alıyor.
Kaynak: AA / Güncel