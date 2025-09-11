Ukrayna, Gönüllüler Koalisyonu ile Yeni Toplantı Formatı Üzerinde Çalışıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Gönüllüler Koalisyonu çerçevesinde ABD tarafıyla yeni bir toplantı formatı üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Zelenskiy, ülkesinde temaslarda bulunan Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile başkent Kiev'deki çalışma ofisinde bir araya geldi.

İkili görüşmelerin ardından Stubb ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Zelenskiy, Rusya- Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmelere değindi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın güvenliği için müttefik ülkeler ile oluşturdukları Gönüllüler Koalisyonu'nun faaliyetlerine değinerek, bu konuyla ilgili ABD tarafıyla sürekli iletişim halinde bulunduklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ile söz konusu koalisyon hakkında daha önce defalarca konuştuğunu anımsatan Zelenskiy, "Ayrıca, Gönüllüler Koalisyonu temelinde yeni bir toplantı formatı üzerinde de çalışıyoruz." dedi.

Volodimir Zelenskiy, savaşın sona ermesinden sonra Gönüllüler Koalisyonu'nun Ukrayna için bir güvenlik garantisi olacağını ifade etti.

Zelenskiy, ayrıca eylül ayı sonunda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları kapsamında Kırım Platformu Zirvesi ile "Rusya tarafından kaçırılan" Ukraynalı çocukların geri dönüşüne ilişkin bir zirve düzenlemek için hazırlık yaptıklarını bildirdi.

"Polonya hava sahasının ihlal edilmesi Kırım olaylarına benziyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere dün düzenlediği saldırılar sırasında bazı insansız hava araçlarının (İHA) Polonya'nın hava sahasını ihlal etmesine de değindi.

Bu gelişmelerin 2014'te Kırım'da yaşanan gelişmelere benzediğini savunan Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Bana göre en kötüsü, bu saldırının psikolojik olarak Kırım'a (Kırımdaki gelişmeler) benzemesidir. Peki aradaki farkı nedir? Artık sadece teknolojik bir savaş var. Artık sadece yeşil üniformalı insanlara, 'küçük yeşil adamlara', yani topraklarınıza öylece girenlere ihtiyaç yok. Bugün farklı bir savaş var. Bugün Polonya topraklarında aynı rolü Rus yapımı insansız hava araçları üstlendi."

Zelenskiy, Avrupa hava sahasının güvenliği için müttefik ülkelere "önleyici İHA" üretimi konusunda ortak yatırım yapma çağrısında bulundu.

"Zapad-2025" tatbikatını takip ediyoruz

Zelenskiy, Rusya ve Belarus'un ortaklaşa gerçekleştireceği "Zapad-2025" askeri tatbikatıyla ilgili gelişmeleri takip ettiklerini ifade etti.

Ukrayna ordusunun, söz konusu tatbikat kapsamında Belarus topraklarındaki Rus askeri teçhizatının hareketini kaydetmeye başladığını aktaran Zelenskiy, sözlerini şöyle tamamladı:

"Avrupa'daki herkes, maalesef Rusya'nın saldırganlığını sürdürme ve genişletme kapasitesine sahip olduğunu düşünüyor, bu yüzden güçlü adımlara ihtiyaç var."