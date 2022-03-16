Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Saldırı yapan düşman, gücünün yüzde 40'ını kaybetti - Haberler

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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Saldırı yapan düşman, gücünün yüzde 40'ını kaybetti

AA - Davit Kachkachishvili - Güncel
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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Saldırı yapan düşman, gücünün yüzde 40'ını kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ülkeye saldırı yapan Rusya Federasyonu silahlı kuvvetlerinin yüzde 40'ının, savaş kabiliyetini kaybettiğini veya tamamen yok edildiğini bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ülkeye saldırı yapan Rusya Federasyonu silahlı kuvvetlerinin yüzde 40'ının, savaş kabiliyetini kaybettiğini veya tamamen yok edildiğini bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya ile Ukrayna savaşına ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Ukrayna topraklarına giren Rus ordusunun yüzde 40'ının, gücünü kaybettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Genel olarak, 15 Mart 2022 itibarıyla Ukrayna topraklarında sözde 'operasyona' dahil olan birimlerin (Rus ordusu) yüzde 40 kadarı kaybedildi. Tamamen yok edildi veya savaş kabiliyetini kaybetti."

Açıklamada, son bir günde sadece Ukrayna'nın Chernobaevka bölgesindeki çatışmalar sırasında Rus ordusuna ait 7 savaş helikopterinin imha edildiği vurgulandı.

AA / Davit Kachkachishvili - Güncel

Genel Kurmay, Ukrayna, Saldırı, Rusya, Güncel, Haberler

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