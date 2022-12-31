Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujnıy: "Düşmanı yenmek için gücümüz yeter"

Güncel Haberler

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Rusya'ya karşı devam eden savaşı kazanmaları için yeterli güce sahip olduklarını belirtti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Rusya'ya karşı devam eden savaşı kazanmaları için yeterli güce sahip olduklarını belirtti.

Zalujnıy, geç saatlerde paylaştığı görüntülü mesajıyla ulusa seslenerek Noel'i kutladı.

Ülkesinde savaşın sürdüğüne dikkati çeken Zalujniy, savaş nedeniyle halkın zor günleri yaşadığını kaydederek, "Bu Noel'in gözyaşı tadı ve kan rengi var." dedi.

Valeriy Zalujnıy, Rusya'nın ülkesine savaş açtığını belirterek, "Savaşı biz seçmedik. Ama mücadeleyi kabul ettik. ve Tanrı bizim tarafımızda. Ancak, düşmanı yenmek için gücümüz yeter. Bir millet mücadelenin içinde doğar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Ukrayna Rusya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title