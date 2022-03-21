Ukrayna, gelecek hafta uygulamaya konulacak yeni Batı yaptırımları bekliyor - Haberler

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Ukrayna, gelecek hafta uygulamaya konulacak yeni Batı yaptırımları bekliyor

AA - Davit Kachkachishvili - Güncel
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Ukrayna, gelecek hafta uygulamaya konulacak yeni Batı yaptırımları bekliyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ülkesine saldıran Rusya Federasyonu'na gelecek hafta uygulamaya konulacak yeni Batı yaptırımları beklediklerini söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ülkesine saldıran Rusya Federasyonu'na gelecek hafta uygulamaya konulacak yeni Batı yaptırımları beklediklerini söyledi.

Kuleba Facebook hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, Rusya'ya uygulanması gereken yeni yaptırımlar konusunda Batı ülkelerindeki meslektaşlarıyla yoğun görüşmeler yaptığını duyurdu.

Konuşmasında, "Yeni yaptırımlara ihtiyacımız var ve bunlar yakında, gelecek hafta olacak. Şimdi tam olarak Ukrayna'ya göre önemli olan konuları zorlamak istiyoruz." ifadesini kullanan Kuleba, öte yandan Rusya pazarını henüz bırakmayan uluslararası şirketlere de Rusya'dan "ayrılın" çağrısı yaptı.

AA / Davit Kachkachishvili - Güncel

Rusya Federasyonu, Dmitro Kuleb, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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