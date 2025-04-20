Bülent Arınç'tan gündem yaratacak İmamoğlu yorumu

Arınç'tan İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin gündem yaratacak yorum
Özel hastanelerde planlı sezaryen doğum yasaklandı

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanlığı'ndan "sezaryen doğum" kararı
Türkiye'nin giyim devlerine milyonlarca liralık 'indirim' cezası

Türkiye'nin giyim devlerine ceza yağmuru! Aralarında kimler yok ki
Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın eşi, oğlu tarafından silahla öldürüldü

Eski TBMM Başkanvekili'nin oğlu annesini silahla vurarak öldürdü

Ukrayna Geçici Ateşkesi İhlal Etti, Rusya Açıklama Yaptı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Paskalya Bayramı'nda ilan edilen geçici ateşkese rağmen saldırılar düzenlediğini duyurdu. Rus ordusu ateşkese uymakla birlikte, Ukrayna'nın saldırı girişimlerini püskürttüğünü bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Paskalya Bayramı nedeniyle ilan edilen geçici ateşkese rağmen saldırılar düzenlediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 19 Nisan saat 18.00'den 21 Nisan saat 00.00'a kadar ateşkes kararı aldığı anımsatıldı.

Rus ordusunun Putin'in kararına uyduğu ve pozisyonlarda beklediği belirtilen açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Paskalya Bayramı vesilesiyle ilan edilen ateşkese rağmen gece Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Suhaya Balka ve Bogatır yerleşim yerlerinin civarındaki pozisyonlarına yönelik saldırı girişiminde bulundu. Saldırılar püskürtüldü." ifadelerine yer verildi.

Ukrayna ordusunun, Rus toprakları Bryansk, Kursk ve Belgorod bölgeleri ile ilhak edilen Kırım'a yönelik insansız hava araçları (İHA) ve topçularla saldırılar düzenlediği aktarılan açıklamada, saldırı sonucu sivillerden ölen ve yaralananların olduğu kaydedildi.

Ukrayna'da geçici ateşkes

Rusya Devlet Başkanı Putin, dün Paskalya Bayramı nedeniyle Ukrayna'da dün saat 18.00'den 21 Nisan saat 00.00'a kadar ateşkes ilan etme kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Rusya'nın savaşta koşulsuz bir ateşkes formatına katılmaya hazır olması durumunda, Ukrayna'nın da aynı şekilde davranacağını belirtmişti.

Zelenskiy, bugün yaptığı açıklamada ise Rusya'yı ateşkesi defalarca ihlal etmekle suçlamıştı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.