Ukrayna, Gece Rusya'nın 150 İHA'sından 120'sini Düşürdü

Ukrayna, Rusya'nın farklı bölgelerinden gönderilen 150 insansız hava aracından 120'sinin imha edildiğini açıkladı. Hava savunma sistemleri, ülke genelinde etkili bir şekilde görev yaptı.

Ukrayna, gece Rusya'nın farklı bölgelerinden gönderilen 150 insansız hava aracından (İHA) 120'sinin imha edildiğini bildirdi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, gece saatlerinde Rusya'nın farklı bölgelerinden Ukrayna'ya 150 İHA'nın fırlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Hava savunma sistemleri, ülkenin kuzey, güney, doğu ve orta bölgelerinde 120 İHA'yı düşürdü ya da etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.

İHA'lardan 30'unun Ukrayna genelinde 9 noktayı vurduğu aktarılan açıklamada, ordunun saldırıları engellemek için hava araçları, elektronik harp ve füze kullandığı kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise gece Ukrayna'dan gönderilen 13 İHA'nın Rostov bölgesinde düşürüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
