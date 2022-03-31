Ukrayna, Fas ve Gürcistan Büyükelçilerini görevden aldı - Haberler

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Ukrayna, Fas ve Gürcistan Büyükelçilerini görevden aldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna, Fas ve Gürcistan Büyükelçilerini görevden aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, kendi görev bölgelerinde Rusya'ya karşı etkili diplomatik başarı ortaya koyamayan Fas ve Gürcistan Büyükelçilerini geri çağırarak görevden aldığını belirterek, "Görevde kalabilmek adına boşa zaman geçirenler var" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, kendi görev bölgelerinde Rusya'ya karşı etkili diplomatik başarı ortaya koyamayan Fas ve Gürcistan Büyükelçilerini geri çağırarak görevden aldığını belirterek, "Görevde kalabilmek adına boşa zaman geçirenler var" dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı 36'ncı gününde devam ederken, Ukrayna diplomatik alanda Rusya'ya karşı yeni yaptırımların uygulanabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, kendi görev bölgelerinde Rusya'ya karşı etkili diplomatik başarı ortaya koyamayan Fas ve Gürcistan Büyükelçilerini geri çağırarak görevden aldı.

"Görevde kalabilmek adına boşa zaman geçirenler var"

Zelenskiy, "Ülkenin savunması ve geleceğini elde edebilmesi için çalışan insanlar var. Böyle bir görevi olan her insana saygı duyuyoruz. Bir de görevde kalabilmek adına boşa zaman geçirenler var. Eğer ülkeleri Rusya'ya karşı yaptırım uygulamaya ikna edemiyorsanız kendinize başka iş arayın. Fas ve Gürcistan Büyükelçilerini geri çağırdım. Ayrıca Latin Amerika, Orta Doğu, Güneydoğu Asya ve Afrika ülkelerinde görevli temsilcilerimizden de sonuç bekliyorum" ifadelerini kullandı.

(Bekir Keskin/ İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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