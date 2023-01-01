Ukrayna: Esir takasıyla 140 Ukraynalı serbest bırakıldı Güncel Haberler Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rusya tarafıyla gerçekleştirilen esir değişimi kapsamında 140 Ukrayna vatandaşının serbest bırakıldığını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rusya tarafıyla gerçekleştirilen esir değişimi kapsamında 140 Ukrayna vatandaşının serbest bırakıldığını duyurdu. Yermak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Rus tarafının esir tuttuğu 140 Ukrayna vatandaşının bugün yapılan esir takasıyla serbest kaldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bu, başarıyla gerçekleştirilen kapsamlı bir esir değişimidir. 140 kişi eve dönüyor." Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yürütülen müzakere süreci sonucunda Ukrayna'nın elinde esir bulunan 82 Rus askerinin serbest bırakıldığı, askerlerin, bakanlığın sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilitasyonları için Rus hava kuvvetlerine ait uçakla Moskova'ya sevk edileceği belirtilmişti. Güncel Kaynak: AA / Ukrayna Savaş Esirleri Koordinasyon Karargahı Ukrayna Twitter Rusya Güncel Haberler

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