Ukrayna, Enerji Tesislerine Saldırılarına Devam Ediyor

MOSKOVA, 28 Mart (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı, enerji tesislerine yönelik saldırıların durdurulması konusunda varılan anlaşmaya rağmen Ukrayna'nın son 24 saat içinde yeni saldırılar düzenlediğini açıkladı.

Bakanlık perşembe günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın sınır bölgesi Bryansk'taki elektrik tesislerini hedef alan saldırıların elektrik kesintilerine ve bir trafo merkezinde arızalara yol açtığı bildirildi.

Açıklamada, Ukrayna'ya ait bir İHA'nın Kırım'daki bir gaz depolama tesisini vurmaya çalıştığı sırada düşürüldüğü belirtildi.

Ukrayna tarafı daha önce Rusya'nın enerji altyapılarına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü iddia etmişti. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Dmitro Litvin salı günü yaptığı açıklamada, 18 Mart'tan bu yana Ukrayna enerji tesislerine 8 saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Rusya ve Ukrayna, hafta başında ABD heyetleriyle ayrı ayrı yapılan görüşmelerin ardından 30 gün süreyle birbirlerinin enerji altyapılarını hedef almama konusunda anlaşmaya varmışlardı.