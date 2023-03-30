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Ukrayna Elektrik Üretiminin Yarısını Yenilenebilir Kaynaklardan Sağlamayı Hedefliyor

Ukrayna Elektrik Üretiminin Yarısını Yenilenebilir Kaynaklardan Sağlamayı Hedefliyor

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KİEV, 30 Mart (Xinhua) -- Ukrayna Enerji Bakanı Herman Haluşçenko, ülkesinin enerji güvenliğini güçlendirmek için elektrik üretimindeki yenilenebilir enerjinin payını yüzde 50'ye çıkarmayı hedeflediğini söyledi.

KİEV, 30 Mart (Xinhua) -- Ukrayna Enerji Bakanı Herman Haluşçenko, ülkesinin enerji güvenliğini güçlendirmek için elektrik üretimindeki yenilenebilir enerjinin payını yüzde 50'ye çıkarmayı hedeflediğini söyledi.

Enerji Bakanlığı'nın basın servisi Çarşamba günü Haluşçenko'nun "Yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişimini güçlendirmeli ve enerji dönüşümünü hızlandırmalıyız. Bu bir ulusal güvenlik ve elektrik iletiminin güvenliği meselesidir" dediğini aktardı.

Haluşçenko, yeşil enerjiye geçiş, elektrik üretiminin tek bir merkezden elde edilmemesine, elektrik sistemindeki kırılganlığın azaltılmasına ve enerji kaynaklarının güvenliğinin artırılmasına olanak sağlayacaktır dedi.

2011'den 2021'e kadar Ukrayna'nın elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı yüzde 4'ten yaklaşık yüzde 14'e yükseldi.

Ukrayna'nın Enerji Stratejisi, yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji karışımındaki payının 2035 yılına kadar yüzde 25'e çıkarılmasını hedefliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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