Ukrayna Ekonomisinin Çökmemesi İçin de Çaba Harcıyor

Rus işgalinin Ukrayna üzerindeki yıkıcı etkisi her geçen gün artıyor. Sivil kayıplar artmaya devam ederken, yaşam koşulları her geçen gün daha da zorlaşıyor. Bir yandan da ülke ekonomisi ağır darbe almış durumda. Ukrayna hükümeti işgalle mücadele ettiği bir sırada ekonominin çökmemesi için de önlemler almayı ihmal etmiyor

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