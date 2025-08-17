Ukrayna, Donetsk'te 6 Yerleşim Birimini Geri Aldığını Açıkladı

Ukrayna, Donetsk bölgesinde Rusya'nın ele geçirdiği 6 yerleşim birimini geri aldığını duyurdu. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Hruzke, Rubizhne, Novovodiane, Petrivka, Vesele ve Zolotyi Kolodyaz köylerinin kontrolünü sağladıklarını açıkladı.

Ukrayna, Donetsk bölgesinde Rusya'nın ele geçirdiği 6 yerleşim biriminin kontrolünü geri aldıklarını duyurdu.

Ukrinform ajansının haberine göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Ukrayna ordusunun 4-16 Ağustos tarihlerinde düzenlediği operasyonlar sonucunda, Rusya'nın kontrolüne geçen Hruzke, Rubizhne, Novovodiane, Petrivka, Vesele ve Zolotyi Kolodyaz köylerinin geri alındığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, 9-15 Ağustos tarihlerinde Donetsk bölgesinde 7 yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurmuştu. Dün yapılan açıklamada ise Rusya'nın Dnepropetrovsk ve Donetsk bölgelerinde 2 yerleşim yerini ele geçirdiği bildirilmişti.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
