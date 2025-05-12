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Ukrayna Dışişleri Bakanı: Zelenskiy'nin Putin ile Görüşme Çağrısına Yanıt Yok

Ukrayna Dışişleri Bakanı: Zelenskiy'nin Putin ile Görüşme Çağrısına Yanıt Yok
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Putin ile Türkiye'de bir araya gelme çağrısına henüz bir yanıt gelmediğini açıkladı. Sybiha, Rusya'nın ateşkes önerisini reddettiğini ve savaşı sürdürme amacını ortaya koyduğunu belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 15 Mayıs Perşembe günü Türkiye'de bir araya gelme çağrısına henüz bir yanıt alamadığını söyledi.

???????Sybiha, X hesabından yaptığı paylaşımında, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanlarının toplantısına video konferans yoluyla katıldığını belirtti.

Toplantının ana gündeminin barış çabaları olduğunu kaydeden Sybiha, "Bu hafta barış ve sorumluluk açısından kritik öneme sahip eylemlerimiz için stratejiler üzerinde anlaştık." ifadesini kullandı.

Sybiha, cephedeki son gelişmelere de değinerek, "Ruslar, 12 Mayıs'tan itibaren tam ve kalıcı bir ateşkes önerisini görmezden geliyor ve tüm cephe hattı boyunca Ukrayna mevzilerine saldırmaya devam ediyor." açıklamasını yaptı.

Rusya'nın, ateşkesi sağlamak için bir fırsatı daha kaçırmaya çalıştığını savunan Sybiha, "Bu durum, Rusya'nın tek amacının savaşı sürdürmek olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır." iddiasında bulundu.

Sybiha, savaşı durdurmak ve diplomasiye fırsat vermek için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 15 Mayıs'ta Türkiye'de bir araya gelmeye yönelik çağrıda bulunduğunu hatırlatan Sybiha, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, perşembe günü Putin ile şahsen görüşmeyi bile önerdi ancak henüz bir yanıt gelmedi." ifadesini kullandı.

Sybiha, toplantıda Rusya'ya yaptırımları konuştuklarını kaydederek, "Putin, barış çabalarını reddetmenin ve savaşa devam etmenin sonuçlarını anlamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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