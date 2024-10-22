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Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, SAHA EXPO'da Türkiye'nin Savunma Sanayisine Övgülerde Bulundu

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, SAHA EXPO'da Türkiye'nin Savunma Sanayisine Övgülerde Bulundu
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda Türkiye'nin savunma sanayisindeki inovasyon ve ilerlemesine dikkat çekti. Fuarın Önemi ve Türkiye'nin katkıları vurgulandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, "Burası inovasyonun, teknolojinin ve ilerlemenin merkez üssü. SAHA EXPO, savunma sanayisi sektöründeki en büyük etkinliklerden biri." dedi.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde organize edilen, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteklediği, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı başladı.

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, fuarın açılış törenine katılan Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'ya altın işlemeli Ukrayna motifleri olan bir KIZILELMA maketi takdim etti.

Hediye takdiminin ardından konuşan Sybiha, Türkiye'de olmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek, "Savaş halinde olan bir ülkenin bakanı olarak SAHA EXPO gibi bir etkinliğe katılmak çok önemli. Burası inovasyonun, teknolojinin ve ilerlemenin merkez üssü. SAHA EXPO, savunma sanayisi sektöründeki en büyük etkinliklerden biri." dedi.

Ukrayna'daki en popüler isimlerden bir tanesinin Bayraktar olduğuna dikkati çeken Sybiha, "Rusya'nın saldırılarının ilk anından beri efsane olan TB2 ve diğer ürünlerle bizim askeri kapasitemize çok büyük katkı sundunuz. Bunun için sizlere minnet duyuyoruz." diye konuştu.

Sybiha, Ukrayna'da yaşanan savaşa dair "Biz müttefiklerimizin dayanışmasına ve desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü Ukrayna'da kapsayıcı bir barış için ortak bir çaba gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sybiha, konuşmasının sonunda SAHA EXPO katılımcılarına Ukrayna pazarını daha yakından incelemelerini tavsiye etti.

Açılış töreni, Sybiha'nın konuşmasının ardından çekilen toplu fotoğraf ile sona erdi.

Kaynak: AA / Abdulkadir Günyol - Güncel

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