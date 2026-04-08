Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha: Hürmüz Boğazı'nın Açılması ve Ateşkes İlan Edilmesi Konusundaki Anlaşmayı Memnuniyetle Karşılıyoruz

Güncelleme:
Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha, ABD ile İran arasında varılan ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nın açılması için yapılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı. Sibiha, Moskova'nın da ateşkese uyması gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha, "Başkan Trump ile İran rejimi arasında Hürmüz Boğazı'nın açılması ve ateşkes ilan edilmesi konusundaki anlaşmayı ve Pakistan'ın arabuluculuğunu memnuniyetle karşılıyoruz. Amerika'nın kararlılığı sonuç veriyor" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha, ABD ile İran arasındaki 15 günlük ateşkese ilişkin açıklama yaptı. Sibiha, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Başkan Trump ile İran rejimi arasında Hürmüz Boğazı'nın açılması ve ateşkes ilan edilmesi konusundaki anlaşmayı ve Pakistan'ın arabuluculuğunu memnuniyetle karşılıyoruz. Amerika'nın kararlılığı sonuç veriyor. Moskova'yı ateşkes ilan etmeye ve Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı sona erdirmeye zorlayacak kararlı adımların atılmasının zamanının geldiğine inanıyoruz."

Kaynak: ANKA
