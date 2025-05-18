Ukrayna Dışişleri Bakanı: Rusya, Stalin'in Soykırım Politikasını Sürdürüyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı: Rusya, Stalin'in Soykırım Politikasını Sürdürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, 81 yıl önce Kırım Tatar Türklerinin sürgününü hatırlatarak, günümüzde Rusya'nın benzer politikalar izlediğini vurguladı. Sybiha, Kırım Tatarlarının tarihsel trajedisinin unutulmaması gerektiğini belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Kırım Tatar Türklerinin, 81 yıl önce Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin'in kararıyla Orta Asya'ya sürgün edildiğini anımsatarak, "Bugünün Rusya'sı, Stalin'in Kırım Tatarlarına karşı soykırım politikasını sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Bakan Sybiha, Kırım Tatar Türkleri sürgününün 81'inci yılı vesilesi ile X hesabından yazılı açıklama yaptı.

Mesajında, "Bugün, Stalin'in 1944'te gerçekleştirdiği Kırım Tatar halkının anavatanlarından sürgün edilmesiyle sonuçlanan soykırımın kurbanlarını anıyoruz." ifadesini kullanan Sybiha, Stalin'in kararıyla, Kırım tatar Türklerinin tren vagonlarıyla öz yurtlarından Orta Asya'ya sürgün edildiğini anımsattı.

Sybiha şunları kaydetti:

"81 yıl önce, 200 binden fazla Kırım Tatarı yük vagonlarına bindirilerek Orta Asya'ya sürgün edildi. Bunların neredeyse yarısı yerli bir ulusun vahşice köklerinden sökülmesi sonucu öldü."

Dışişleri Bakanı Sybiha, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugünün Rusya'sı, Stalin'in Kırım Tatarlarına karşı soykırım politikasını sürdürüyor. 2014'te Kırım yarımadasının işgali, kitlesel baskılar, aramalar, bireysel tutuklamalar ve meclis yasağı, aslında yerli halkı anavatanlarından uzaklaştırdı. Tıpkı seksen yıl önce olduğu gibi."

Mesajında, her yılın mayıs ayının üçüncü pazar gününde, Sovyet komünist rejiminin baskılarının kurbanlarını da andıklarını aktaran Sybiha, sürgün ve trajedilerin gelecekte yaşanmaması için mücadele ettiklerini belirterek, "Ancak, Kırım Tatarları Sovyet rejiminden sağ kurtulup anavatanlarına geri döndükleri gibi, Putin rejiminden de sağ kurtulup bir gün Ukrayna'nın Kırım'ına geri dönecek. Bugün, milletlerimiz Rus saldırganlığına karşı birlikte savunma yapıyor. Kırım Ukrayna'dır." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu: Erdoğan'a oy vermedim ama...

Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu
İtalyanlar Osimhen'in yeni adresini duyurdu

Anlaşma tamam gibi! Osimhen'in yeni adresini duyurdular
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böyle bir şey mümkün mü? Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen fotoğraf

Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen fotoğraf karesi
Tarihte ilk! 3. Lig ekibi bir maçını kazanırsa UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak

3. Lig ekibi bir maçı daha kazanırsa UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un beden diliyle üstünlük kurma çabasına izin vermedi

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hareketiyle mat etti
İstanbul Havalimanı'nda 3 kadının cinsel organlarından kilolarca altın çıktı

Kadınların cinsel organlarından çıkanlar şaşkına çevirdi
İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli

Yüzündeki nefrete bakın: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli
Filmden etkilendi, 900 bin lira harcayıp elleriyle yaptı! Gören inanamıyor

Filmden etkilendi, 900 bin liraya kendi yaptı! Gören inanamıyor
Boşanma aşamasındaki anne, kızını gecikmeli teslim ettiği için cezaevine gönderildi

O bir anne! 43 dakikalık gecikmenin bedelini çok ağır ödedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.