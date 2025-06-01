Ukrayna Dışişleri Bakanı: Rusya Hava Saldırılarına Devam Ediyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı: Rusya Hava Saldırılarına Devam Ediyor
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya'nın ateşkes önerisini kendilerine iletmediğini belirtirken, ülke genelinde süren yoğun hava saldırılarına dikkat çekti. Sybiha, Rus ordusunun insansız hava araçları ve balistik füzelerle saldırılar düzenlediğini açıkladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya'nın, ateşkesin sağlanması yönünde hazırladığı memorandumu henüz kendilerine iletmediğini belirterek, "Bunun yerine Rusya, Ukrayna'ya karşı yeni ölümcül saldırılar gerçekleştiriyor." ifadesini kullandı.

Sybiha, X hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya hava saldırılarına devam ettiğini bildirdi.

Evinin çevresinde patlama seslerinin duyulduğu görüntüyü paylaşan Dışişleri Bakanı Sybiha, "Bu sabah evimin ve binlerce Ukraynalın evinin üstündeki sesleri dinleyin. Hava savunması, Rus saldırılarını püskürtüyor. Ukrayna, dün geceden beri ve ülke genelinde insanları hedef alan balistik, seyir ve misket füzelerinin yanı sıra yüzlerce insansız hava aracıyla yoğun bir hava saldırısı altında." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın barış müzakereleri için çağrı yaparken aynı zamanda Ukrayna'ya karşı yoğun saldırılarını sürdürdüğüne dikkati çeken Sybiha, şunları kaydetti:

"Toplantılardan bahsetmişken Rusya, şimdiye kadar bize, Türkiye'ye, ABD'ye veya herhangi bir tarafa sözde memorandumu göndermedi. Kimse ne hakkında konuşacaklarını bile bilmiyor. Bunun yerine Rusya, Ukrayna'ya karşı yeni ölümcül saldırılar düzenliyor."

Sybiha, Rusya'nın ateşkesi reddederek saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, Moskova'ya karşı baskıyı artırma çağrısında bulundu.

Kiev'de hava savunma sistemleri devrede

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus ordusunun insansız hava araçları (İHA) saldırıları nedeniyle başkentteki hava savunma sistemlerinin çalıştığını bildirdi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Savunma Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada Kiev, Dnipro ve Harkiv'e yönelik hava saldırısı tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Zaporijya Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı İvan Fedorov da Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Zaporijya'ya yönelik hava saldırısı sebebiyle 3 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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