Ukrayna Dışişleri Bakanı, Putin'in Zelenskiy ile Görüşmekten Kaçındığını Açıkladı

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Putin'in Zelenskiy ile görüşmekten kaçındığını ve Rusya'nın ateşkes teklifini reddettiğini ifade etti. Sybiha, savaşı sona erdirmek için baskı diplomasisinin gerekliliğine vurgu yaptı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya Devlet Başkanı Vlaldimir Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelmekten kaçındığını öne sürdü.

Bakan Sybiha, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İtalya, Fransa, Almanya, Polonya, İngiltere ve İspanya dışişleri bakanları ile NATO ve Avrupa Birliği'nden (AB) temsilcilerinin İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen "Weimar+" formatındaki toplantı kapsamında düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Sybiha, Avrupalı yetkililerle bölgenin güvenliği ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi yönünde barış yöntemlerini görüşeceklerini söyledi.

Cephedeki gelişmeler hakkında müttefik ülkelerin temsilcilerine bilgi verdiğini aktaran Sybiha, yaklaşık 100 gün önce ABD'nin ateşkes teklifini Ukrayna olarak kabul ettiklerini dile getirdi.

Rusya'nın ise söz konusu teklifi kabul etmeyerek saldırılarını sürdürdüğü belirten Sybiha, "Rusya bu teklifi reddetmeye devam ediyor. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin şimdiye kadar Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmekten kaçındı. Bunun yerine Rusya, İstanbul'da bir dizi eski ve gerçekçi olmayan ültimatom sundu." ifadelerini kullandı.

Rusya'ya karşı baskı kurma çağrısında bulunan Sybiha, "Baskı diplomasisinin zamanı geldi. Sadece baskı, Rusya'yı barışı aramaya zorlayabilir." diye konuştu.

Savaşta bugüne kadar bir milyondan fazla Rus askerinin öldüğünü ya da yaralandığını iddia eden Sybiha, Rusya'nın bu kayıplara rağmen Ukrayna'da stratejik bir başarı elde edemediğini söyledi.

Ukrayna devleti ve halkının barış istediğini kaydeden Sybiha, "Ukrayna halkının normal yaşama hakkı var." dedi.

Savaşın bu yıl sona ermesi için Ukrayna olarak hazır olduklarının altını çizen Sybiha, bunun için önce ateşkes sağlanmasının gerektiğini vurguladı.

Sybiha konuşmasında ayrıca, bazı ülkelerin, Rusya Günü vesilesiyle Rusya'yı tebrik etmesine tepki göstererek "Savaş halindeki bir ülkenin bakanı olarak, bu sabah bazı ülkelerin, saldırgan Rusya'ya yönelik tebriklerini okumak benim için özellikle tatsızdı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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