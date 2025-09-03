Ukrayna Dışişleri Bakanı'ndan Putin'e Tepki: 'Dalga Geçiyor'

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi görüşme için Moskova'ya davet etmesine ilişkin, "Putin, bilerek kabul edilemez teklifler yaparak herkesle dalga geçmeye devam ediyor. Sadece baskının artırılması, Rusya'yı barış sürecine nihayet ciddiyetle yaklaşmaya zorlayabilir." açıklamasında bulundu.

Bakan Sybiha, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda Putin'in, Zelenskiy'yi Moskova'ya davet ederek kendisiyle görüşmeye hazır olduğunu belirttiği haberi alıntılayarak paylaşım yaptı.

Sybiha, en az 7 ülkenin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı sonlandırmaya yönelik liderler düzeyinde görüşmeye ev sahipliği yapmak için hazır olduğunu belirtti.

Bu ülkelerin arasında Avusturya, Vatikan, İsviçre, Türkiye ve 3 Körfez ülkesinin yer aldığını kaydeden Sybiha, "Bunlar, ciddi teklifler ve Devlet Başkanı Zelenskiy, her an böyle bir görüşmeye hazır ancak Putin, bilerek kabul edilemez teklifler yaparak herkesle dalga geçmeye devam ediyor. Sadece baskının artırılması, Rusya'yı barış sürecine nihayet ciddiyetle yaklaşmaya zorlayabilir." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna Savaşı konusunda tünelin sonundaki ışığı gördüğünü belirtmiş ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'yi Moskova'ya davet ederek kendisiyle görüşmeye hazır olduğunu söylemişti.