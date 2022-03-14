Son dakika haberleri | Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Yaptırımlar Putin'in saldırılarının bir sonucu"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba düzenlediği basın toplantısında, "Yaptırımlar Putin'in saldırılarının bir sonucu" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 19 gündür aralıksız devam ederken, Ukrayna dünya ülkelerinden aldığı yaptırım desteğiyle Rusya'yı savaşı durdurmaya çağırıyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba düzenlediği basın toplantısında, Rusya Devlet Bankası'nın rezervlerini engelleme kararına ilişkin, "Biz partnerlerimizle Rusya Merkez Bankası'nın rezervlerini engelleme kararı aldık. Bu kolay olmadı. En zoru da partnerlerimizi buna ikna etmek oldu. Biz aktif olarak yaptırımlardan kaçma yollarını da kapatıyoruz. Kripto para birimlerinin Rusya'da erişilememesi için de çalışıyoruz. Ülkeden para çıkarıp diğer ülkelerde iş kurma çabalarının da önüne geçmeye çalışıyoruz. Eğer Rusların oksijenini keseceksek tamamen kesmeliyiz. Bu agresifliğin son bulması için tek yol. Rus bombaları altında Ukraynalı çocuklar ölürken yaptırımlar yetersiz kalıyor. Avrupa Birliği'nin yeni yaptırımlarının dördüncü paketi aşamasındayız" ifadelerini kullandı.

"YAPTIRIMLAR PUTİN'İN SALDIRILARININ BİR SONUCU"

Uygulanan yaptırımların Vladimir Putin'in düzenlediği saldırılardan dolayı olduğunu ifade eden Kuleba, "Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve İngiltere Rusya'nın petrol ürünlerini ve kömürünü almama kararı aldı. Rus gemilerine limanların kapatılmasına yönelik de çalışıyoruz. Rus ekonomisi sona yaklaşıyor. Putin Rusya'ya yeni yatırımların önünü kesti. Bugün çok önemli 209 firma Rus pazarından çıktı, 378 firma ise çalışmayı durdurdu. Sağlık ve banka sektörlerinde Rusya'dan ayrılmayan firmalara tekrar çağrıda bulunuyorum. Rusya'yı erişilebilen her yolla durdurmak gerekiyor. Ukraynalılar ölüyor. Firmaların yapması gereken sadece pazardan ayrılmak. Bu şekilde bize yardım edebilirler. Grivna Rus Rublesi karşısında 1,5 kat güçlendi. Rusya'da ortalama maaş 350 dolara indi. Ukrayna'da ortalama maaş 500 dolar civarında. Ukrayna halkı yakın zamanda Rus halkına nazaran 2 kat daha kaliteli bir yaşam sürecekler. Bütün bunlar Putin'in saldırılarının sonucu. Finansal yardım için partnerlerimizle görüşüyoruz. Zorlu bir 3 hafta oldu ama önemli olan sonuç olması. Almanya ilk yaptırım paketinde önemli bir rol oynadı. Rusya roketlerle vururken yaptırımlarla vurmaya devam edilmeli" şeklinde konuştu.

(Bekir Keskin/ İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel