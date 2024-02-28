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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Hasani ile Görüştü

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani ile bir araya geldi. İkili ilişkiler ve uluslararası işbirliği konularının ele alındığı görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ve savaş suçları da gündeme geldi. Ayrıca diplomatik ve konsolosluk misyon görevlilerinin ailelerinin ücretli istihdamını öngören bir anlaşma imzalandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani ile bir araya geldi.

Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi'ne katılmak üzere Arnavutluk'a gelen Kuleba, mevkidaşı ile başkent Tiran'daki bakanlık binasında görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Kuleba, ikili ilişkiler ve uluslararası düzeydeki işbirliğini görüştüklerini aktardı.

Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi'nin Tiran'da düzenlenmesinin Arnavutluk'un bölgede sahip olduğu değerin göstergesi olduğunu kaydeden Kuleba, zirvenin "Birlik olmaya devam edecekleri ve ortak değerleri birlikte savunacakları" mesajını net olarak vereceğini vurguladı.

Mevkidaşını, Rusya'nın her gün gerçekleştirdiği dron ve roket saldırıları ile cephedeki durum hakkında bilgilendirdiğini aktaran Kuleba, "Rusya'nın savaş sırasında işlediği saldırı ve savaş suçlarından sorumlu tutulması çok önemli. Bu doğrultuda çabalarımızı yoğunlaştırmak istiyoruz." dedi.

Kuleba, Arnavutluk'u Ukrayna'nın iyi bir dostu olarak nitelendirdi.

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Hasani de konuşmasında ülkesinin Ukrayna'nın egemenliğini, özgürlüğünü, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü desteklediğini belirtti.

Ukrayna'ya tam destek verilmesi ve durumun üstesinden gelinmesi noktasında tüm ortak ve müttefiklerle koordinasyonda olduklarını aktaran Hasani, "Arnavutluk, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını güçlü bir şekilde kınıyor ve Rusya'yı Ukrayna'da işlediği suçlardan sorumlu tutma çabalarını sürdürecek." diye konuştu.

Hukuki ve mali detayların tamamlanmasının ardından Arnavutluk'un Kiev Büyükelçiliğinin açılması noktasında teknik hazırlık yaptıklarını aktaran Hasani, iki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesi amacıyla samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kuleba ve Hasani ayrıca iki ülke arasında "diplomatik ve konsolosluk misyon görevlilerinin ailelerinin ücretli istihdamını" öngören bir anlaşma imzaladı.???????

Kaynak: AA / Güncel

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