Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nde Yolsuzluk Soruşturması
Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU), Devlet Başkanlığı Ofisi'nde arama yapıldığını duyurdu. Soruşturma faaliyetleri Uzmanlaşmış Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı (SAP) tarafından yürütülüyor.
Ayrıntıların daha sonra duyurulacağı aktarılan açıklamada, "NABU ve SAPO, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nde soruşturma faaliyetleri (aramalar) yürütüyor." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel