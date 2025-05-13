Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, İstanbul'daki Olası Rusya-Ukrayna Görüşmeleri Öncesinde Ankara'ya Gelecek

(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, 15 Mayıs'ta önce Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gelirse, Rusya- Ukrayna görüşmeleri için İstanbul'a geçeceğini bildirdi.

Volodimir Zelensky, Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'da yapılacak olası Rusya- Ukrayna görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da yapılması planlanan Rusya- Ukrayna görüşmeleri için beraberindeki heyetle, 15 Mayıs Perşembe günü Türkiye'ye geleceğini, perşembe günü ilk olarak Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ateşkes görüşmeleri yapmak üzere buluşmaya hazır olduğunu açıklayan Zelensky, eğer Rusya Devlet Başkanı Putin gelirse, görüşmeler için Ankara'dan İstanbul'a geçeceğini bildirdi.

Zelensky, ABD Başkanı Donald Trump'ı da İstanbul'a davet ettiklerini hatırlatarak, Trump yönetiminin henüz bir yanıt vermediğini aktardı.

" Ukrayna, barışa yönelik her samimi fırsatı değerlendirme kararlılığını sürdürmektedir"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, sekiz Nordik-Baltık ülkesine Rusya'yı 30 günlük tam, koşulsuz ve acil bir ateşkes taahhüdünde bulunmaya çağıran ortak açıklamalarını da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda değerlendirdi. Zelensky, şunları kaydetti:

"Rusya'yı tam, koşulsuz ve acil 30 günlük bir ateşkese uymaya çağıran ortak açıklamaları dolayısıyla sekiz Nordik-Baltık ülkesine minnettarım. Putin ile Türkiye'de şahsen görüşme konusunda hazır olmama verdikleri destek için Nordik-Baltık Sekizlisine teşekkür ediyorum. Cinayetlere son vermek ve gerçek barışı ilerletmek adına bu tür doğrudan diplomasiye hazırız. Bu, Rusya'da kararları alan kişiyle mutlaka görüşülmesi gereken bir konudur. Ukrayna, barışa yönelik her samimi fırsatı değerlendirme kararlılığını sürdürmektedir. Danimarka, Estonya, Finlandiya, İzlanda, Letonya, Litvanya, Norveç ve İsveç, teşekkürler Ukrayna'nın yanında omuz omuza durduğunuz için."

Rusya ve Ukrayna müzakereleri yeniden

Rusya ve Ukrayna arasında Türkiye'nin arabuluculuğunda yapılacak görüşmeler, 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptığı açıklamada, Ukrayna ile barış müzakerelerine 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlamayı teklif etmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan görüşmeler için platform sağlamasını isteyeceğini kaydetmişti.

ABD Başkanı Trump da İstanbul'daki görüşmelerden olumlu sonuç çıkacağına inandığını dile getirerek, "O anda nerede olacağımı bilmiyorum. Orta Doğu'da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya (İstanbul'a) uçabilirim" açıklamasını yapmıştı.