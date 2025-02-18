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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkesinin Ankara'daki yeni büyükelçilik binasının açılışında konuştu Açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkesinin Ankara'daki yeni büyükelçilik binasının açılışında konuştu Açıklaması
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Ülke olarak barış istiyoruz, savaşın bitmesini istiyoruz.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Ülke olarak barış istiyoruz, savaşın bitmesini istiyoruz. Ama tabii söz konusu savaşın bitmesinin belli bir güvenlik garantilerine dayanmasını istiyoruz. Bu güvenlik garantilerinin ABD, Avrupa Birliği, Türkiye dahil olmak üzere tüm Avrupa tarafından verilmesini istiyoruz." dedi.

Resmi ziyaret kapsamında Ankara'da bulunan Zelenskiy, ülkesinin yeni büyükelçilik binasının açılışında konuştu.

Zelenskiy, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sonuca bağlı görüşmeler yaptıklarını ve Türkiye'nin Rusya- Ukrayna Savaşı'nda ara buluculuk rolü üstlendiğini anlattı.

Türkiye'nin esir takası konusundaki yardımlarına işaret eden Zelenskiy, ülkesi için "Ukraynalıların eve dönmesi" ve "gıda güvenliği" konularının önemli olduğunu söyledi.

Zelenskiy, "Türkiye'nin çabaları sayesinde gıda koridorunu oluşturabildik. Fakat Rusya yüzünden söz konusu gıda koridoru bozuldu ve tüm dünya üzerinde insanlar, özellikle bunlara ihtiyaç duyan insanlar bu ürünleri alamadı." dedi.

Gıda güvenliği konusunda çalışan tüm ülkelere teşekkürlerini sunan Zelenskiy, Afrika ülkeleri ve Suriye'ye tonlarca ürün gönderildiğini, bunların ülkesinden gönderilmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

"Savaşın bitmesini istiyoruz"

Zelenskiy ülkesinin toprak bütünlüğünün önemine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ülke olarak barış istiyoruz, savaşın bitmesini istiyoruz. Ama tabii söz konusu savaşın bitmesinin belli bir güvenlik garantilerine dayanmasını istiyoruz. Bu güvenlik garantilerinin ABD, Avrupa Birliği, Türkiye dahil olmak üzere tüm Avrupa tarafından verilmesini istiyoruz."

Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde bu konuların da ele alınacağını söyledi.

Ülkesinin büyükelçilik binasını açmak için etkinlikte bulunduğunu hatırlatan Zelenskiy, bunun "çok sembolik" olduğunu kaydetti.

Zelenskiy, açılışta ülkesinin ve Kırım-Tatar diaspora temsilcilerinin olduğunu vurgulayarak, binanın projesinin kendisine sunulduğu zaman fikri desteklediğini bildirdi.

Yeni binanın ülkesine layık olduğunun altını çizen Zelenskiy, Ukrayna Dışişleri Bakanı ve eski Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha olmak üzere çok sayıda kişinin binada emeği olduğuna işaret etti.

Zelenskiy, binanın Ankara'ya Büyükelçi olarak atadığı Neriman Celal'a devredileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
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