Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, UAEA Başkanı Grossi ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'yi kabul etti.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın Zaporijya şehrine gelen UAEA Başkanı Grossi ile görüştüğünü belirtti.

Görüşmede Dinyeper Hidroelektrik Santraline Rus füze saldırılarının sonuçlarını ve santrali olası yeni saldırılardan korumak için alınan önlemleri ele aldıklarını kaydetti.

Zaporijya Nükleer Santralindeki durumu detaylı olarak değerlendirdiklerini aktaran Zelenskiy, "Rus birliklerin ve personelin Zaporijya Nükleer Santralinden ve ona yakın bölgelerden derhal çekilmemesi durumunda nükleer güvenliği yeniden sağlamaya yönelik herhangi bir girişim başarısızlığa mahkum." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna'da nükleer enerji tesislerinin güvenliğinin sağlanmasına verdiği destekleri için Grossi'ye teşekkür ederek, ülkesinin enerji güvenliğinin sağlanmasında onun önemli rol oynadığını belirtti.

Öte yandan Grossi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Zaporijya ziyareti çerçevesinde incelemelerde bulunduğu Dinyeper Hidroelektrik Santralinde Zelenskiy ile görüştüğünü aktardı.

Grossi, "Dinyeper Hidroelektrik Santrali, Zaporijya Nükleer Santralinin nükleer güvenliğini sağlayan sistemin ayrılmaz bir parçasıdır. Zelenskiy, barajdaki son hasarları gösterdi." ifadesini kullandı.